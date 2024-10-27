منتخبات اليد تعتمد خطة إعداد منتخبنا للشواطئ للبطولتين الخليجية والآسيوية

عقدت لجنة المنتخبات والمدربين بالاتحاد العماني لكرة اليد يوم امس اجتماعها الأول في دورة الجديدة برئاسة موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد رئيس اللجنة، بحضور كافة الأعضاء. تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير المقدمة من رئيس البعثة والجهاز الفني والاداري عن مشاركة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد الشاطئية في البطولة الآسيوية الثالثة التي اختتمت مؤخرا في تايلاند، واحتل فيها منتخبنا المركز الرابع، كما رفعت اللجنة توصية الى مجلس الإدارة ببرنامج إعداد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية وتحديد الجهاز الفني والإداري الذي سيتولى مهمة قيادة المنتخب خلال المرحلة القادمة والمتمثلة في البطولة الخليجية التي تستضيفها سلطنة عمان والبطولة الآسيوية.

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