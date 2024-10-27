«باناسونيك» تطلق سماعات HJX20 وHJX5

دبي ـ الوطن:أطلقت شركة باناسونيك سماعات الرأس الجديدة HJX20، و HJX5 في أسواق الشرق الأوسط، وتتميز هذه السماعات بإضافة مجموعة من الملفات اللولبية الصوتية ووحدات المغناطيس المصنوعة من النيوديميوم إلى غطاء سماعات RP-HJX20، بالإضافة إلى المشغل المحوري الثنائي، حيث تعمل القوى المغناطيسية المؤثرة على الجهتين الأمامية والخلفية على تحريك غطاء السماعات لإصدار صوت قوي ونقي وواضح.

وتتميز سماعات HJX20 بالتصميم الجديد المحوري للمنفذ الطويل والمستقيم الذي يتيح زيادة إمكانيات المشغل المحوري الثنائي ذو القطر الكبير (13.5 ميلي متر)، وهذا ما يقدم صوت نقي وقوي مباشرة إلى الأذن، وتم تصميم السماعات بشكل خاص بحيث تبقى في مكانها بشكل مريح، وتعمل هذه البنية المحكمة على حجب الأصوات الخارجية لجعل تجربة الاستماع إلى الموسيقى أكثر متعةً.

تضم سماعات الأذن ذات التصميم الجديد منفذاً أطول وأكثر استقامةً يعمل على توجيه الصوت بشكل مباشر إلى طبلة الأذن .. كما تعتبر RP-HJX20 السماعات المثالية للاستخدام أثناء السفر، حيث تأتي مع حقيبة سفر مريحة يسهل حملها خلال التنقل والاستمتاع بالصوت المذهل الذي تقدمه.

ومن ناحية أخرى، تنطوي سماعات RP-HJX5 على مغناطيس تحكم إضافي موجود في الجهة الأمامية، بالإضافة إلى مغناطيس عادي مصنوع من النيوديميوم وراء الغشاء، وتعمل وحدات التشغيل المحسنة بالقوى المغناطيسية بقطر 12 ميلي متر على التقليل من التشويش، وتقديم صوت يتميز بنقائه وبجهيره القوي وإيقاعه الطبيعي.

ويتميز مسار الصوت في كلتا السماعتين بتصميم محوري فريد يتيح الحصول على قدرة التشغيل القصوى للمغناطيس الثنائي.

وتعمل الحجرات المصنوعة من الألمنيوم في سماعتي HJX20 وJX5 على التقليل من الاهتزازات غير المرغوب بها للحصول على صوت نقي والحد من التشويش، كما تتيح المساحة الكبيرة داخل جسم السماعة الحصول على مستوىً قوي وغني لصوت الجهير. ■