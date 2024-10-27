شكرا لاهتمامك لمعرفة “WoW”.. الحق اشتري.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G وسعره فى مصر والعالم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث الكثير من الأشخاص عن مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G، وهو هاتف ذكي يأتي بالعديد من المزايا التي تسحق الجميع، ووفقا لشركة samsung يأتي هاتف Samsung Galaxy A55 مزود بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة وذات جودة عالية توفر مشاهدة ممتازة للمحتوى المرئي وتتميز شاشة الهاتف بأنها مسطحة وتأتي بعدة إطارات مع سطوع يبلغ 1000 شمعة. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G

يأتي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 5G إنه مزود بمعالج قوي من نوع Exynos 1480، وهو واحد من أحدث الإصدارات المتاحة من سلسلة معالجات Exynos يعتمد المعالج على تصميم ثماني النواة مما يتيح أداءً سريعًا للعديد من التطبيقات وبعض الألعاب، ويسمح بتنفيذ المهام بسرعة وسلاسة، كما يوفر سرعة أكبر على شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم شبكات الواي فاي 6E، وتكون مكونات الهاتف كما الأتى:

هاتف Samsung Galaxy A54 5G بوزن 202 جرام، وأبعاده 158.2×76.7×8.2 ملم. هاتف Samsung Galaxy A54 5G مقاومة الماء والغبار يأتي الهاتف بظهر زجاجي. كما أن هاتف Samsung Galaxy A54 5G مقاوم للغبار والماء. هاتف Samsung Galaxy A54 5G يدعم شريحتي اتصال بنوع Nano Sim، كما يدعم خاصية NFC. هاتف Samsung Galaxy A54 5G شبكات اتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

سعر هاتف Samsung Galaxy A55

يتكون هاتف Samsung Galaxy A55 من ثلاث عدسات مختلفة تتشابه مع تصميمات Galaxy A54 Galaxy S23، ويتميز هاتف Samsung Galaxy A55 بالعديد من الألوان فهو يأتي باللون الأزرق، الأسود، البنفسج، الأصفر ويزن حوالي 213 جراماً ويدعم الهاتف لشبكات الاتصال من الجيل الرابع والخامس ويسمح بالقيام بتركيب شريحتين اتصال مقاس نانو، ويكون سعر هاتف Samsung Galaxy A55 كما الأتى: