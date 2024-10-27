شكرا لاهتمامك لمعرفة ” هاتف اقتصادي” سعر ريلمي c53 في مصر والسعودية و الأمارات ومميزات وعيوب الجهاز و المواصفات العامة للهاتف والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث الكثير من مستخدمي الموبيلات عن متابعة سعر ريلمي c53 في مصلر والسعودية والأمارات، ونتعرف علي مميزات ريلمي c53، وأيضا عيوب موبايل ريلمي c53، وجدير بالذكرمواصفات ريلمي c53.

سعر ريلمي c53

أزداد البحث في الأونة الأخيرة حولة الأطلاع علي سعر ريلمي c53، كالتالي:

في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 6100 جنية، وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7100 جنية ( ضمان دولي ).

في السعودية للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 500 ريال.

في الإمارات للنسخة 128 جيجا م 6 جيجا رام بسعر 400 درهم.

مميزات ريلمي c53

يهتم الكثير من الأشخاص حولة الاطلاع علي مميزات ريلمي c53، علي النحو التالي:

يدعم استخدام شريحتين إتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.

شبكات ممتازة مع مستشعر تقارب مظبوط .

اداء مقبول في الفئة الاقتصادية.

شاشة كبيرة بدقة الـ FHD+ تعطي تجربة جيدة أثناء الاستخدام مع معدل تحديث 90Hz ولكن شكلها قديم بنوتش

وسطوع محدود تحت الشمس.

كاميرا خلفية جيدة في التصوير بالنسبة للفئة الاقتصادية.

بعض نسخ الهاتف بها خاصية NFC.

عيوب موبايل ريلمي c53

نتعرف علي عيوب موبايل ريلمي c53، كالتالي:

شكل الشاشة نوتش قديم نسبيا والسطوع تحت الشمس ليس الأفضل.

صوت الهاتف ليس ستريو مع جودة اقل من متوسطة.

لا يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء.

الحافة السفلية للشاشة ما زالت كبيرة ولم يتم العمل على تقليلها.

مواصفات ريلمي c53

تشمل مواصفات ريلمي c53، علي النحو التالي: