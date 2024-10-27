شكرا لاهتمامك لمعرفة بسعر مش هتتخيله.. موبايل Tecno Camon 30s وحش الفئة الاقتصادية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

كلما ازدت الاحتياجات التكنولوجية زادت معها التوقعات لإنتاج أجهزة قادرة على الوفاء بتلك المتطلبات، وهذا ما جعل شركة تكنو تصدر موبايل Tecno Camon 30s الذي يتميز بسعره المناسب مقابل مميزاته وإمكانياته المدهشة، والذي يعبر عن الإبداع والدقة المتناهية كما اعتدنا دائمًا من شركة تكنو، وفيما يلي نقدم لك تفاصيل تساعدك على فهم الأسباب التي جعلتنا ننصحك بشراء هذا الجهاز.

مميزات موبايل Tecno Camon 30s

أعلنت تكنو عن نزول هاتف Tecno Camon 30s الاقتصادي للأسواق العالمية منذ فترة، والذي جاء كفرد جديد لعائلة Camon 30 التي بدأ انتشارها منذ فبراير الفائت، وجاء في البداية هاتف Camon 30 وبعده موبايل Camon 30 PRO، ثم أتى Camon 30s لينهي السلسلة بتطور كبير في المميزات والأداء، بالإضافة إلى العمل بنظام أندرويد 14 الأحدث بين أنظمة التشغيل.

يتميز الهاتف بمظهر عصري جذاب حيث تأتي الشاشة من نوع FHD و OLED بقياس 6.78 إنش مع حواف منحنية قليلًا وطبقة حماية Gorilla Glass ضد الخدش، وهي عالية الجودة بفضل الـ 1300 شمعة التي تعمل بكفاءة في وضع السطوع العالي، مما يجعلها مقاومة للإضاءة العالية وواضحة الصورة والتفاصيل.

يتوفر الهاتف في نسختين، إحداهما تأتي مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا وذاكرة صلبة 128 جيجا، بينما النسخة الثانية تأتي مع 8 جيجا للذاكرة العشوائية، و256 جيجا للذاكرة الصلبة، ويعمل بمعالج MediaTek Helio G100 ثماني النواة، كما أن البطارية تتحمل العمل الشاق بفضل سعتها التي تصل إلى 5000 مللي أمبير.

كاميرا هاتف Tecno Camon 30s

تصميم الهاتف يأتي بكاميرا سيلفي أمامية على هيئة ثقب في منتصف الشاشة، ودقتها 13 ميجا بكسل، مضاف إليها فلاش مزدوج لتعزيز الوضوح وتحسين التقاط الصور.

وبالنسبة للكاميرات الخلفية فهي ثلاثة كاميرات، دقة الأساسية من بينها تساوي 50 ميجا بكسل بينما الكاميرتين المساعدتين فهما بدقة 2 ميجا بكسل، ويضاف إليهم فلاش LED مزدوج.

ألوان موبايل Camon 30s من تكنو

نظرًا لاختلاف الأذواق واهتمام شركة تكنو بإرضاء عملائها أتى الهاتف مميزًا ومُصممًا بألوان مختلفة، منها الأزرق والأرجواني والأسود والذهبي، والألوان الخاصة بالهاتف مميزة وليست تقليدية، ويمكنك رؤية ذلك بنفسك حين شراء الجهاز والنظر إليه مع الإضاءة المختلفة.

أسعار هاتف Tecno Camon 30s

الهاتف لم ينتشر في السوق العالمية بالمعدل المطلوب بعد نظرًا لبدء الإعلان عنه منذ فترة قريبة، بل تم العثور عليه في أسواق محدودة، وسعره يعادل حوالي 215 دولار، وذلك حين محاولة الحصول عليه إلكترونيًا، وسنتابع في موقعنا استمراره في الانتشار حتى ظهوره في الوطن العربي للحصول عليه في أقرب فرصة.

في النهاية نتمنى لكم الاستفادة القصوى من موبايل Tecno Camon 30s الذي يمكنك من التواصل وإنجاز الأعمال والمهام بأسهل طريقة ممكنة.