العالم اليوم - الرئيس الإيرانى: لا نسعى للحرب لكن سنرد على هجوم إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، أن إيران "لا تسعى إلى الحرب" لكنه تعهد "برد مناسب" على الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع عسكرية إيرانية.

وقال بزشكيان خلال اجتماع للحكومة "نحن لا نسعى إلى الحرب ولكننا سندافع عن حقوق شعبنا وبلادنا"، مضيفا "سنقوم برد مناسب على عدوان النظام الصهيوني".

وحمل بزيشكيان مسؤولية تصاعد التوترات الإقليمية إلى "عدوان" إسرائيل و"الدعم الأميركي" لها. قائلا "إذا استمرت اعتداءات النظام الصهيوني وجرائمه فإن التوترات ستتزايد".

وتابع أن الولايات المتحدة "وعدت بإنهاء الحرب مقابل ضبط النفس من جانبنا، لكنها لم تف بوعدها".

وأصدر الجيش الإيراني بيانا يوم السبت، يتضمن اقتراحا مفاده أن وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان له الأولوية على أي رد انتقامي من طهران على الهجوم الإسرائيلي الأخير. وفي معرض تأكيد البيان على "الحق في الرد"، أشار في الوقت ذاته إلى أن طهران ربما تحاول إيجاد طريقة لتجنب المزيد من التصعيد بعد الهجوم الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح السبت.

وشنت إسرائيل فجر السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول أكتوبر.