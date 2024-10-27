العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي: استهدفنا أنظمة إستراتيجية في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:30 مساءً - أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، يوم الأحد، أن إسرائيل استخدمت فقط جزءا من قدراتها في الضربات التي نفذت ضد إيران، فجر السبت.

وقال هاليفي: "كل تهديد في كل مكان وفي كل وقت سنعرف كيفية الرد عليه وسنعرف استهدافه. استخدم فقط جزء من قدراتنا. مستعدون لكل التهديدات وفي كل الساحات".

وأضاف خلال اجتماع تقيمي للوضع مع أعضاء منتدى الأركان العامة أن الهجوم الإسرائيلي أصاب منظومات استراتجية في إيران.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في وقت سابق الأحد، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران كان "دقيقا وقويا" وأنه "حقق أهدافه".

وأضاف "وعدنا بالرد على الهجوم الإيراني وفي يوم السبت ضربنا، كان الهجوم على إيران دقيقا وقويا وحقق كل أهدافه".

وتابع "أوفينا بوعدنا، هاجمت القوات الجوية إيران، وضربت قدرات إيران الدفاعية وإنتاج الصواريخ".