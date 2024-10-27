العالم اليوم - إيران تؤكد تلقيها "إشارات" قبل الضربات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:30 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، إن بلاده تلقت "إشارات" على وقوع هجوم قبل الضربات الإسرائيلية السبت.

وأكد عراقجي لصحافيين أن إيران " تلقت إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن يشن الكيان الصهيوني هجوما على إيران".

ولم يوضح وزير الخارجية الإيراني طبيعة تلك الإشارات.

وكشف مصدر لـ"دوت الخليج"، يوم السبت، أن موسكو قدمت معلومات استخباراتية لطهران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران بساعات.

وقال المصدر إن روسيا أبلغت إيران بوجود تحركات عسكرية أميركية وإسرائيلية، مشيرا إلى أن تقديم موسكو لهذه المعلومات جاء من "باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد في المنطقة".

ونفذ الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، هجوما ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.