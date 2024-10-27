نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 18 هدف وظهور مميز للجدد بالجولة 1 بالمجموعة 4 بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.

وشهدت مباريات الجولة إحراز 18 هدف خلال 6 مباريات، وعاندت الأرض أصحابها خلال 4 مباريات فيما وقفت بجوار أصحابها بمباراة وحيدة بجولة شهدت تعادل وحيد.



حيث نجح نادى بنى سويف فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على ضيفه مركز شباب ابشواى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف.

فيما تعرض مركز شباب سمسطا للخسارة بملعبه بنتيجة 3/2 أمام ضيفه نادى اهلى الغرق.

ونجح مركز شباب الواسطى فى تحقيق فوز كبير بنتيجة 4/1 على مضيفه نادى مطرطارس.



وسقط مركز شباب سنورس فى فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام ضيفه نادى عاملين غارب.



بينما سقط مركز شباب الفيوم فى فخ الخسارة بملعبه بهدف نظيف أمام نادى سيلا.

ونجح جولدن جيت فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 خارج ملعبه أمام نادى ابو كساة.



جدول ترتيب المجموعة



1 - مركز شباب الواسطى 3 نقاط.

2 - نادى بنى سويف 3 نقاط.

3 - نادى اهلى الغرق 3 نقاط.

4 - نادى جولدن جيت 3 نقاط.

5 - نادى سيلا 3 نقاط.

6 - سنورس نقطة.

7 - عاملين غارب نقطة.

8 - مركز شباب الفيوم صفر.

9 - مركز شباب سمسطا صفر.

10 - نادى ابو كساة صفر.

11 - مركز شباب ابشواى صفر.

12 - نادى مطرطارس صفر.

