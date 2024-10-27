العالم اليوم - ترامب وهاريس يتبارزان في نيويورك وفيلادلفيا

انتم الان تتابعون خبر ترامب وهاريس يتبارزان في نيويورك وفيلادلفيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - ينظم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب مؤتمرا انتخابيا في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك الأحد، في حدث بارز بولاية كانت آخر مرة تدعم فيها رئيسا جمهوريا عام 1984.

أما منافسته نائبة الرئيس كاملا هاريس فتقوم جولة في فيلادلفيا، أكبر مدينة ومعقل للديمقراطيين في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وفي حديثها في كنيسة كريستيان كومباشون صباح الأحد، لم تذكر هاريس ترامب بالاسم عندما قالت "في هذه اللحظة نواجه سؤالا حقيقيا: ما هو نوع البلد الذي نريد أن نعيش فيه؟"

وأعلنت حملة ترامب أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك سيكون من بين المتحدثين البارزين. ويدعم ماسك محاولة إعادة انتخاب ترامب من خلال الترويج لحملته الانتخابية عبر منصته إكس للتواصل الاجتماعي وثروته الهائلة.

وسيستغل ترامب، أحد مشاهير نيويورك منذ عقود، مكان الفعالية المعروف بمباريات نيويورك نيكس لكرة السلة وحفلات بيلي جويل الموسيقية، لإلقاء كلمته النهائية لإقناع الناخبين في حملته الانتخابية ضد منافسته هاريس.

وقال الأسبوع الماضي "نريد اختتامها بضجة محببة".

وتظهر استطلاعات الرأي سباقا متقاربا ومحتدما بين المرشحين المتنافسين قبل ما يزيد قليلا فحسب عن أسبوع عن يوم الاقتراع الفعلي. وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 38 مليون صوت في التصويت المبكر.

ويسعى ترامب إلى ربط هاريس بطريقة تعامل إدارة الرئيس جو بايدن الحالية مع مسألتي الهجرة والاقتصاد. وأطلق الأسبوع الماضي شعارا هجوميا جديدا عليها هو "هي أفسدت الأمور، وأتعهد لكم بأنني سأصلحها".

وستقدم هاريس مناشدتها النهائية للناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد في خطاب يوم الثلاثاء في متنزه ناشونال مول بواشنطن حيث ستحاول تسليط الضوء بقوة على التناقض بينها وبين ترامب.

وذكرت حملة ترامب أن الفعالية المقررة في صالة ماديسون سكوير غاردن، التي تتسع لحوالي 19500 شخص وتتجاوز تكلفة إيجارها مليون دولار، شهدت حجز مقاعدها بالكامل.

وحضر حشد قوامه نحو 30 ألفا تجمع هاريس بحضور المغنية بيونسيه مساء يوم الجمعة في هيوستن.

وسافر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة إكس، إلى أنحاء ولاية بنسلفانيا نيابة عن ترامب وتبرع بمبلغ 119مليون دولار لمجموعته المؤيدة لترامب المعنية بالمشاركة في الإنفاق على حملته الانتخابية والتي تساعد في حشد الناخبين وتشجيعهم على التصويت في الولايات المتأرجحة.