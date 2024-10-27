نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. إعادة عرض مسلسل كامل العدد +1 على cbc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لـ قناة cbc منذ قليل عبر حسابها على إنستجرام عن إعادة عرض مسلسل كامل العدد+1، ابتداء من اليوم.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

ومسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، بدرة، ميران عبدالوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة مسلسل كامل العدد +1

والعمل يدور في إطار اجتماعي لايت، حول دينا الشربيني التي تقدم شخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يظهر شريف سلامة بدور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في سن المراهقة.

موعد عرض مسلسل كامل العدد +1

سبق، عرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة على قناة ON الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 8.15 صباحا وعلى قناة ON دراما، عرض الساعة 6.5 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 10.45 صباحا، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أحدث أعمال دينا الشربينى

ومن ناحية أخرى، تشارك دينا الشربيني في فيلم الهنا اللي أنا فيه، الذي يجمعها بـ كريم محمود عبدالعزيز وياسمين رئيس، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم حاتم صلاح ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

أحدث أعمال شريف سلامة

أما شريف سلامة فينتظر عرض فيلم هابي بيرزداي الذي يجمعه بـ نيللي كريم، ويظهر خلاله بشخصية طليقها، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، تشارك به حنان مطاوع، حنان يوسف، وعدد من الأطفال وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.