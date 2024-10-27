«أفلاطوني».. أول أعمال جميلة عوض بعد الزواج

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة جميلة عوض لبدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية، والذي يعد أول عمل لها بعد زواجها مؤخرًا من المونتير أحمد حافظ.

اسم أول أعمال جميلة عوض بعد الزواج

ومن المقرر ان ينطلق تصوير أحدث أعمال جميلة عوض بعنوان «أفلاطوني»، وذلك عقب الانتهاء من التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

تفاصيل مسلسل «أفلاطوني»

ومسلسل «أفلاطوني» يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج شريف الألفي، ويعد المسلسل أول عمل لجميلة بعد زواجها من المونتير أحمد حافظ خلال الفترة الماضية.

جميلة عوض تتعرض لموقف محرج

سبق، تعرضت الفنانة جميلة عوض لموقف محرج بسبب الفستان الذي ترتديه في مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابعة، وحاولت جميلة ضبط ظهورها على السجادة الحمراء لكن فستانها الطويل جعلها تواجه صعوبة في ذلك، لتداعب جميلة عدسات الكاميرات، وقالت: "حسوا بيا متنزلوليش حاجة غلط".

زفاف جميلة عوض

والجدير بالذكر ان الفنانة جميلة عوض احتفلت بزفافها على المونتير أحمد حافظ، مساء الخميس 6 يوينو، وحضر عدد كبير من النجوم حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ ومنهم عمرو دياب وأحمد عز ومنى زكي وأحمد حلمي ونيللي كريم ومنة شلبي وآسر ياسين وأحمد داود وزوجته علا رشدي وإيمي سمير غانم وحسن الرداد وأشرف زكي وروجينا وابنتيهما مايا ومريم والسيناريست أيمن سلامة وغيرهم من النجوم.

آخر أعمال جميلة عوض

كان اخر اعمال جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، الذي عرض في دراما رمضان 2024 وضم كوكبة من الفنانين أبرزهم غادة عادل، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع، ودارت أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول 3 سيدات، شقيقتان وصديقتهما، تضطرهن الظروف للتورط في سرقة، مع اعتقادهن بأن الأمور ستتحسن، لكن المفاجآت السيئة تتوالى.