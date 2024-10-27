مطلع نوفمبر.. وزارة الثقافة تطلق الجولة الثانية بالمرحلة الخامسة لمشروع "المواجهة والتجوال"

القاهرة - محمد ابراهيم - تطلق وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الجولة الثانية من المرحلة الخامسة لمشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اعتبارًا من ١ نوفمبر المقبل، وذلك بمحافظتي الغربية والبحيرة.

تفاصيل مشروع المواجهة

وأكد المخرج خالد جلال، أن جولات مشروع المواجهة والتجوال بقرى مصر، أصبح لها مردود ملموس في العمل على بناء الإنسان المصري وتزويده بالمعرفة والثقافة والفنون، من خلال تقديم عروض مسرحية متنوعة تتناول قضايا المجتمع.

من جانبه أوضح الفنان محمد الشرقاوى مدير مشروع المواجهة والتجوال، أن الإنطلاقة التانية من المرحلة الخامسة ستنطلق بالعرض المسرحى "يوم عاصم جدا"، العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، كتابة وأشعار أيمن النمر، فكرة وإخراج عمرو حسان.

وأضاف الشرقاوى أنه سيبدأ عرض المسرحية بمحافظة الغربية في الفترة من ١ حتى ٥ نوفمبر بالمركز الثقافى بطنطا وقصر ثقافة ٢٣ يوليو بالمحلة، وبمحافظة البحيرة فى الفترة من ٦ حتى ١٠ نوفمبر بقصر ثقافة دمنهور وقصر ثقافة أبو المطامير.