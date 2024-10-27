أحدث ظهور لكندة علوش على ريد كاربت الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة كندة علوش الاضواء خلال حضورها رابع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة جديدة.

وظهرت كندة علوش مرتدية فستان طويل من اللون الفضي ممزوج باللون الابيض مستخدمة تسريحة شعر جذابة ومكياج بسيط مما لفت انتباه متابعيها.

تصدرت اسم النجمة السورية كندة علوش تريند محركات بحث جوجل، عقب تصريحاتها في إحدى البرامج التلفزيونية عن رحلة علاجها بمرض سرطان الثدي.

ومن جانبه، تستعد كندة علوش لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أعراض انسحاب"، لـ أمير كرارة والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو أول تعاون بينهما في الدراما التليفزيونية، حيث تعود كندة للعمل في الدراما بعد غياب أكثر من 3 سنوات.