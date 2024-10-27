تعرف على موعد حفل عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد، ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

موعد حفل عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر أقامه حفل عمر دياب يوم الخميس المقبل 31 أكتوبر 2024، ومن المقرر أن يقدم الهضبة باقة من أجمل أغانيه المميزة.

حفلات عمر دياب القادمة

ومن ناحية اخري، يحيي المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا يوم 8 نوفمبر المقبل والذى من المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا، يستعد أيضًا لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية، يوم 30 نوفمبر 2024، تزامنًا مع حفلات أعياد الكريسماس التي تقام في ديسمبر 2024.

آخر أعمال عمرو دياب

وكان آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «الطعامة»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر حسابه على موقع الفيديوهات «فيديوهات»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية «الطعامة»

روحي ليك إنت طايرة بترفرف

نفسي تعرف الغلاوة ديا

مانا حياتي لاقيتها بتصفصف

علي حبيبي وروحي وعينيا

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

في حاجه بينا حلوة بتريح

في المقابلة باينة اهي عليا

عايز افسر تاني واوضح

ده انت عامل حالة مزاجية

أموت أموت أنا في الطعامه ديا

على شفايفك سيل عسل نقط

لون عيونك جه وقضى عليا

ماهو طبيعي لو الشجر سَقط

عالخد تفاح دي جاذبية