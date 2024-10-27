ثالث فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. يسرا تثير الجدل بإطلالتها في حفل هشام نزية

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة يسرا في ثالث فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، وظهرت ببدلة سوداء مرصعه بالترتر على ريد كاربت حفل هشام نزيه.

إطلالة يسرا في حفل هشام نزية

ظهرت يسرا مرتدية بدلة سوداء اللون وقميص ابيض وكرافتا سوداء، وحذاء من نفس اللون واختارت مجواهرات مناسبة لـ إطلالتها، وتركت شعرها الاصفر القصير منسدلا علي كتفيها.

اسماء الحاضرين في حفل هشام نزية

وجاء من أبرز الفنانين الذين حرصوا على وجودهم على ريد كاربت حفل هشام نزيه كلا من: الفنانة نيللي كريم، الفنانة رانيا يوسف، الفنان أحمد داوود وزوجته، الفنانة جميلة عوض وزوجها، الناقد الفني طارق الشناوي، الفنانة كندة علوش، الفنانة ركين سعد، الفنانة تارا عماد الفنانة، وداليا شوقي، والفنانة يسرا، والفنان آسر ياسين وزوجته، والفنانة بشرى، ومروان حامد، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال يسرا

وكان اخر اعمال يسرا هو فيلم "شقو"، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، جميل برسوم، حنان يوسف، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وقصته مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوغن، وتدور أحداث الفيلم في إطار حركة وتشويق وكوميديا، عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

وايضا شاركت في مسرحية ملك والشاطر من تأليف وإخراج محمد محمدي، موسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تضم عدد من الأغاني، ويقوم أحمد عز خلال المسرحية شخصية بتجسيد دور الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

قصة مسرحية ملك والشاطر

وتدور أحداث مسرحية ملك والشاطر حول الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على (السعسع الأسود) الذي طلبته الملكة (ست الكل) مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها؛ ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.