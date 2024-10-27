نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة العربية ترسل دعما طبيا إلى لبنان لتخفيف تداعيات الهجوم الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر وزراء الصحة العرب، تقديم دعم ومساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، ودعم القطاع الصحي اللبناني.

وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة، أن الأمانة العامة للجامعة العربية حولت مبلغ الدعم الذي أقره المجلس إلى وزارة الصحة اللبنانية لتوفير احتياجاتها العاجلة والفورية من مستلزمات طبية واحتياجات خدمات الطوارئ الطبية.

وكان مجلس وزراء الصحة العرب أصدر قرارا في 10 أكتوبر الجاري، بشأن تقديم الدعم والمساعدات العاجلة إلى الشعب اللبناني لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.

وأوضحت الجامعة العربية أن الدعم المقدم من وزراء الصحة العرب يهدف لدعم القطاع الصحي اللبناني وتعزيز قدرته على استيعاب المصابين والجرحى جراء هذا العدوان.

وقالت أبو غزالة، إن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية قامت بتعميم قوائم الاحتياجات التي تلقتها من وزارة الصحة في لبنان على الدول الأعضاء للعمل على توفيرها ودعمها في هذه الظروف الصعبة وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني.

وبحسب تقارير وزارة الصحة اللبنانية الصادرة سجل 55 اعتداء على المستشفيات من بينها 36 استهدافا مباشرا للمستشفيات، وإقفال 8 مستشفيات بشكل قسري والعمل الجزئي في 7 مستشفيات.

وحثت الأمانة العامة للجامعة العربية دولها الأعضاء على الاستمرار في دعم لبنان للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي، ولتعزيز نظامه الصحي.

ودعت الجامعة العربية، المؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة إلى تقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي في لبنان.