أحلى مافي السينما.. أحمد مراد برفقة يسرا من مهرجان الجونة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المؤلف احمد مراد صورة تجمعه بالفنانة يسرا على هامش حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام حاليًا في مدينة الجونة.

وكتب أحمد مراد تعليقا على الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلا: "مع أحلى مافي السينما المصرية.. يسرا"

أعمال أحمد مراد المقبلة

وكشف أحمد مراد في تصريحات صحفية عن تفاصيل أعماله المقبلة، وأوضح: "أحضر لفيلم جديد مع محمد رمضان وهو ليس له علاقة بفيلم لوكاندة بير الوطاويط، ورمضان له مستقبل كبير في السينما ولم يُكتشف بعد، وأتمنى خلال تعاونا سويًا أن نقدم عمل جيد والفيلم من إخراج هاني أبو أسعد".

وأضاف: "محمد رمضان نجم مهم جدًا وإن اتفقنا أو اختلفنا معه، فالفن في النهاية يقسم الناس فهناك من يحبوا رمضان وهناك من يعادوه، وإن لم يحدث هذا الاختلاف فلا يُعد ذلك فن من الأساس، ومحمد رمضان له الحرية الكاملة فيما يقدمه".

وتابع: "لا يجب أن نقيم رمضان من خلال ظهوره في الفيديو كليبات باستايل مختلف، ولكن إن نظرنا إلى الكليبات في العالم فسنجد إمينيم يقوم بنفس الاستايل مثلا، والفن يجب أن يتمتع بالحرية".

أما عن فيلم الست، أضاف أحمد مراد: "الفيلم سيكون مفاجئ بالنسبة للجمهور، وإن جلسنا للحديث كثيرًا عن أم كلثوم لن ننتهي، خاصة أنها سيدة من أهم نساء المجتمع العالمي، ويكفي نجاحها على الرغم من وفاتها منذ عام 1975، والتبحر بداخلها استغرق مني أنا والمخرج مروان حامد 3 سنوات عمل".