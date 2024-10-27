الدوري القطري .. التعادل يحسم موقعة الدحيل والغرافة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 07:55 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الغرافة ومستضيفه الدحيل، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من الدوري القطري.

تقدم الدحيل أولاً عبر مايكل أولونغا (د55)، ثم عادل للغرافة محمد مونتاري (د87).

بهذا التعادل، رفع الدحيل رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وأصبح رصيد الغرافة 12 نقطة في المركز الرابع.

وحقق العربي فوزاً كبيراً على قطر بنتيجة 4-1، لحساب ذات الجولة.

رباعية العربي حملت توقيع كلاً من يوسف المساكني “هدفين” (د15، د68)، رودريجو سانشيز (د36)، ويزن النعيمات (د43)، فيما سجل جاسم جابر (د63) بالخطأ في مرماه هدف قطر الوحيد.

بهذا الفوز، رفع العربي رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، وتجمد رصيد قطر عند 7 نقاط في المركز 11.