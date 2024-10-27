كول بالمر: لا نمانع إثبات خطأ الآخرين!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - أكد كول بالمر، نجم تشيلسي، أنه يحاول عدم الوقوع تحت الضغط، مشيراً لإعجابه الكبير بعمل مدربه إنزو ماريسكا.

وقاد بالمر فريقه لتحقيق فوز صعب على نيوكاسل بنتيجة 2-1، مساء اليوم، حيث سجل الهدف الثاني للبلوز.

وقال بالمر في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة: “أحاول أن أخرج إلى الملعب وألعب بطريقتي. هذا ما أفعله”.

وعن الآراء التي تقول إنه لا يمكنه إيقافه، قال بالمر: “لن أذهب إلى هذا الحد. أحاول دائماً الاستمتاع بكل مباراة كرة قدم. أحاول ألا أضع ضغوطاً على نفسي”.

وتابع: “يحاول العديد من الأشخاص من الخارج الضغط عليّ لتكرار ما فعلته الموسم الماضي من حيث الأرقام. إنه موسمي الثاني في لعب كرة القدم وما زلت صغيراً جداً”.

وأضاف: “نحاول فقط أن نلعب بطريقتنا الخاصة، ونمنع الضوضاء من الخارج. لا نمانع إثبات خطأ الآخرين. نحن جميعاً صغار ولدينا مدرب من الطراز الأول، لكن لا يزال هناك مجال للتحسن”.

وحول مقارنته بأسطورة البلوز جيانفانكو زولا، أتم: “أعرف أنه أيقونة في لعبة الفيفا، لذا لا بد أنه كان جيداً. لأكون صادقاً، لم أشاهده يلعب حقاً. يقول الجميع إنه كان لاعباً رائعاً، لذا شكراً على ذلك”.