استقبل الآن تردد قنوات روتانا الجديد 2024 عبر نايل وعرب سات بجودة عالية hd واستمتع بمحتوى ترفيهي مميز

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يعد البحث عن تردد قنوات روتانا من أكثر الموضوعات انتشارا عبر محرك البحث جوجل، وتعتبر قنوات روتانا واحدة من أبرز الشبكات الإعلامية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى متنوعا يجمع بين الموسيقى، الأفلام، والبرامج الترفيهية، منذ نشأتها اكتسبت شهرة واسعة بفضل برامجها المبتكرة وإنتاجاتها الفنية المميزة، وفي هذا الإطار نعرض لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بالقناة عبر موقعنا الإخباري إقرأ نيوز.

تردد قنوات روتانا

في إطار حديثنا، نعرض لكم تفاصيل تردد قنوات روتانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وتعتبر قنوات روتانا رمزا للإبداع في عالم الإعلام والترفيه العربي، من خلال محتواها المتنوع والتفاعل المستمر مع الجمهور، تواصل الشبكة تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المنصات الترفيهية في العالم العربي، الأمر الذي يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الفن والثقافة، وجاءت تردداتها على النحو التالي:

تردد قناة روتانا سينما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الخاص: 12226

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 6/5

الجودة: HD

تردد قناة روتانا سينما سعودية

التردد: 12226

معدل الترميز : 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة روتانا كلاسيك

القمر الصناعي: نايل سات

التردد : 12226

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة روتانا كلاسيك على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز : 27500

تردد قناة روتانا كلاسيك على ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات

التردد: 12054

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قنوات روتانا

تعرض قناة روتانا موسيقى، أحدث الكليبات والأغاني العربية، بالإضافة إلى حفلات مباشرة لفنانين معروفين، وتركز القناة على جميع أنواع الموسيقى، من الطرب الأصيل إلى الموسيقى الحديثة، بينما تعمل روتانا سينما على عرض أفلام عربية جديدة وكلاسيكية متنوعة من مختلف الأنماط، بما في ذلك الكوميديا، الدراما، والرومانسية.