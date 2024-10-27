عاجل .. الشارقة تمدد أوقات تطبيق رسوم المواقف العامة حتى 12 منتصف الليل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:56 مساءً - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تعديل أوقات عمل المواقف العامة، في المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، في خطوة تسهم بتوفير المواقف العامة للقاطنين في تلك المناطق من المشتركين في خدمة الاشتراكات الموسمية، وإلى مرتادي تلك المناطق من الزبائن والمتعاملين مع المحلات التجارية، في حين تبقى أوقات عمل المواقف العامة الأخرى كما هو معمول بها من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وينطبق عليها التوقيت الجديد في شهر رمضان المبارك.