حوض أسماك صيني يواجه غضب الزوار بعد استبدال قرش حوت حقيقي بروبوت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - أثار حوض أسماك صيني جدلاً واسعًا بعد الكشف عن استبداله لسمكة قرش حوت حقيقية بنسخة روبوتية. هذه الخطوة أثارت حفيظة الزوار الذين شعروا بالخداع، وتسببت في موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.

الخدعة تكشف

تم الكشف عن هذه الخدعة بعد إعادة افتتاح منتزه شياوميشا سى وورلد البحرى في شنتشن بالصين. على الرغم من نجاح المنتزه في جذب عدد كبير من الزوار، إلا أن سعادتهم سرعان ما تحولت إلى خيبة أمل عندما اكتشفوا أن القرش الحوت الذي كانوا يتوقعون رؤيته هو مجرد روبوت متطور.

غضب الزوار ورد فعل الحوض

أعرب العديد من الزوار عن غضبهم من هذه الخدعة، معتبرين أنها تمثل خيانة للثقة. حاول الحوض تبرير قراره بحجة حماية الحيوانات والالتزام بالقوانين الصينية التي تحظر تجارة أسماك القرش الحوتية. ومع ذلك، لم يقنع هذا التفسير الكثيرين، حيث رأى الكثيرون أن بإمكان الحوض ببساطة الإعلان عن عدم وجود أسماك قرش حقيقية بدلاً من اللجوء إلى مثل هذه الخدع.

تأثير الخدعة على سمعة الحوض

هذه الحادثة ألحقت ضرراً بسمعة حوض الأسماك، حيث تعرض لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أثارت تساؤلات حول مدى مصداقية المعلومات التي تقدمها مثل هذه الأماكن الترفيهية.