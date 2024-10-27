الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 28-10-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب أقصى شمال الدولة، وقد تكون ركامية، ويصبح الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة الى قوية أحياناً خاصة مع السحب مثيرة للغبار والاتربة، شمالية غربية ، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى شديد اضطراب الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.