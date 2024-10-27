شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024 على النايل سات مجانًا وموعد البالون دور وقائمة المرشحين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
ارتفعت معدلات البحث في الوقت الراهن حول تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة المقرر لها ان تنقل أحداث حفل الكرة الذهبية 2024، حيث يُعد حفل االبالون دور او كما يدعي الكرة الذهبية من أبرز الاحداث التي يتم عقدها في كل عام في موعد محدد لكي يتم منح جائزة الى أفضل لاعب في العالم، ويتداول الجمهور في جميع انحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2024، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم موعد حفل البالون دور 2024 والقنوات الناقلة واسماء المرشحين.
تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة
حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المجانية على حقوق نقل حفل جوائز الكرة الذهبية 2024، المقرر اقامته الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، على أرض مسرح شاتيله في العاصمة باريس، ويتم نقل الحفل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، وأيضا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات عبر شاشة قناة بين سبورت المفتوحة، والتي جاء ترددها على النحو التالي..
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد 11054.
- معدل الترميز 27500.
- الاستقطاب أفقي.
المرشحين للكرة الذهبية 2024
جاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2024 والتي تضمن 30 لاعب وفقًا للتالي..
- جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد.
- فيدي فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد.
- فيل فودين لاعب فريقمانشستر سيتي.
- روبن دياز لاعب فريق مانشستر سيتي.
- إيمليانو مارتينيز لاعب فريق أستون فيلا.
- إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي.
- نيكو ويليامز لاعب فريق أتلتيك بيلباو.
- توني كروس لاعب فريق ريال مدريد.
- أرتيم دوفبيك لاعب فريق روما.
- جرانيت تشاكا لاعب فريق باير ليفركوزن.
- فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد.
- داني أولمو لاعب فريق برشلونة.
- ماتس هوملز لاعب فريق روما.
- مارتن أوديجارد لاعب فريق أرسنال.
- فلوريان فيرتز لاعب فريق باير ليفركوزن.
- هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ.
- رودري لاعب فريق مانشستر سيتي.
- ديكلان رايس لاعب فريق آرسنال.
- فيتينيا لاعب فريق باريس سان جيرمان.
- كول بالمر لاعب فريق تشيلسي.
- لامين يامال لاعب فريق دي برشلونة.
- داني كارفاخال لاعب فريق ريال مدريد.
- بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال.
- هاكان أوغلو لاعب فريق انتر ميلان.
- ويليام ساليبا لاعب فريق أرسنال.
- كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد.
- لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان.
- جريمالدو لاعب فريق باير ليفركوزن.
- روديجر لاعب فريق ريال مدريد.
- أديمولا لوكمان لاعب فريق أتالانتا.