شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2024 على النايل سات مجانًا وموعد البالون دور وقائمة المرشحين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ارتفعت معدلات البحث في الوقت الراهن حول تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة المقرر لها ان تنقل أحداث حفل الكرة الذهبية 2024، حيث يُعد حفل االبالون دور او كما يدعي الكرة الذهبية من أبرز الاحداث التي يتم عقدها في كل عام في موعد محدد لكي يتم منح جائزة الى أفضل لاعب في العالم، ويتداول الجمهور في جميع انحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2024، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم موعد حفل البالون دور 2024 والقنوات الناقلة واسماء المرشحين.

تردد قناة بي ان سبورت 1 المفتوحة

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المجانية على حقوق نقل حفل جوائز الكرة الذهبية 2024، المقرر اقامته الإثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، على أرض مسرح شاتيله في العاصمة باريس، ويتم نقل الحفل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر، وأيضا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات عبر شاشة قناة بين سبورت المفتوحة، والتي جاء ترددها على النحو التالي..

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11054.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

المرشحين للكرة الذهبية 2024

جاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2024 والتي تضمن 30 لاعب وفقًا للتالي..