العالم اليوم - أرباح صافولا الفصلية ترتفع 23% رغم انخفاض الإيرادات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - ارتفعت أرباح مجموعة صافولا السعودية في الربع الثالث من العام الجاري على الرغم من تراجع إيراداتها في نفس الفترة، بحسب البيانات التي أعلنتها الشركة على موقع البورصة السعودية، الأحد.

وقالت الشركة إن إيراداتها في الربع الثالث سجلت 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، بانخفاض حوالي 4.6 بالمئة، وهو ما عزته بشكل رئيسي إلى "انخفاض إيرادات قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام، وحجم مبيعات زيوت الطعام"، وذلك على الرغم من زيادة حجم مبيعات قطاع السكر، والنمو في قاعدة الإيرادات من قطاعي التجزئة والأغذية المجمدة.

ورغم ذلك، قالت "صافولا"، إن صافي أرباحها في الربع الثالث ارتفعت إلى 181 مليون ريال، بزيادة حوالي 23 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة زيادة كبيرة في أرباح قطاع التجزئة، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض صافي تكلفة التمويل، وانخفاض مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وربح غير متكرر في قطاع تصنيع الأغذية يتعلق باسترداد رسوم جمركية كان لها تأثير صافي بقيمة 19.4 مليون درهم، بحسب ما ذكرته الشركة.

وعلى مدار تسعة أشهر، تراجعت إيرادات مجموعة صافولا إلى 19.2 مليار ريال، بانخفاض سنوي 5.1 بالمئة، كما انخفضت الأرباح الصافية إلى 665 مليون ريال بانخفاض طفيف حوالي 1 بالمئة.

وقالت الشركة إن انخفاض إيراداتها في التسعة أشهر يرجع، إلى عدة عوامل "تشمل الانخفاض في إيرادات قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام وحجم مبيعات زيوت الطعام وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في بعض الأسواق الخارجية، وكذلك التخارج من الاستثمار في شركة صافولا المغرب، والتعليق المؤقت للعمليات في شركة صافولا في جمهورية السودان بسبب النزاع الجاري".