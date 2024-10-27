موعد مباراة الأهلي والعين في كأس القارات للأندية 2024

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رياض - احمد صلاح - تتجه يوم الثلاثاء القادم أنظار جماهير كرة القدم العربية، من أجل متابعة العين الاماراتي و كلاسيكو الأهلي المصري بكأس القارات للأندية 2024، ويستقبل ملعب القاهرة الدولي الي مباراة ربع نهائي في كأس القارات للأندية.

موعد مباراة الأهلي والعين

و ستنطلق المباراة في الـ8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بالصراع بين المدرستين السويسرية والأرجنتينية التي تتمثل في مدربي الفريقين؛ فريق العين(هيرنان كريسبو) و الأهلي (مارسيل كولر).

القيمة السوقية للاعبي العين

وتسجل القيمة السوقية إلى لاعبي العين 48.82 مليون يورو طبقا الي موقع “ترانسفر ماركت” العالمي، وذلك بتخطي الـ18 مليونا عن الأهلي، وتصل قيمة لاعبي الأهلي الي 30.88 مليون يورو، ويتصدر مهاجم “المارد الأحمر”الفلسطيني(وسام أبو علي) الي قائمة الأغلى بين زملاءه بـمبلغ 3 ملايين، ويتقدم هداف دوري أبطال آسيا خلال الموسم الماضي المغربي(سفيان رحيمي) علي قائمة الأغلى في العين بمبلغ 8 ملايين يورو.

موعد مباراة الفائزين