محمد عبد المنعم أساسيا فى تشكيل نيس ضد موناكو بالدوري الفرنسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 04:31 مساءً - تواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي في التشكيل الأساسي خلال مواجهة موناكو في السابعة مساء اليوم على ملعب لويس الثاني ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي.

موناكو ضد نيس

ويحتل نيس المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد موناكو فى المركز الثانى برصيد 20 نقطة.

ويأمل عبد المنعم استمرار التواجد في التشكيل الأساسي لفريقه بعدما أصبح في دائرة اهتمام مدرب نيس، وآخرها المشاركة أمام فرينكفاروزي المجري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب شبكة "سوفا سكور"، فإن محمد عبد المنعم حصل على أعلى تقييم 7.9 من 10 فى مباراة نيس وفرينكفاروزي المجري، حيث استخلص الكرة مرتين، وفي الكرات الأرضية فاز بـ 4 من أصل 6، والهوائية فاز بـ 3 من أصل 5.