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الأهلي يعلن عن الكرة الرسمية فى كأس الإنتركونتيننتال.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - أعلن النادي ، عبر حسابه الخاص على فيس بوك، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، والتي ستظهر في والعين الاماراتي والتي تجمعهما الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه تقرر فتح بوابات استاد القاهرة فى الساعة الثانية ظهر الثلاثاء أمام الجماهير؛ لحضور مباراة الأهلي و العين الإماراتي، المقرر إقامتها الثامنة مساء نفس اليوم في بطولة كأس الانتركونتيننتال.
ووجه المدير التنفيذي للنادي الشكر للجهات الأمنية، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل خروج المباراة بالشكل اللائق؛ وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المناسبات.


وأكد المدير التنفيذي ثقته الكبيرة في التزام جماهير الأهلي كالعادة بكافة التعليمات الخاصة بالمباراة، وتعاونهم مع القائمين على التنظيم لخروج المباراة بشكل يعكس قيمة مصر الرياضية.

الاهلي يعلن عن الاهلي يعلن عن الكرة الرسمية لمباراة العين الاماراتي

 

الاهلي يعلن عن الكرة الرسمية لمباراة العين الإماراتي

 

الاهلي يعلن عن الكرة الرسمية لمباراة العين الاماراتي

 

الكرة الرسمية لمباراة العين الاماراتي

 

الاهلي يعلن عن كرة مباراة العين الاماراتي

 

كرة مباراة العين الإماراتي

 

كرة مباراة العين

 

كرة مباراة العين

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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