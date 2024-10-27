انت الأن تتابع خبر من غير جري ولا متر!! .. رجل يفقد 4 كيلو من وزنه في أسبوع واحد فقط بحيلة لا تخطر علي بال أحد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير من الأشخاص لا يفضلون أداء التمارين الشاقة أو اتباع الانظمة الغذائية القاسية التي تساهم في خسارة الوزن، وفي ظل ذلك تفاجأ الكثيرون بمقطع فيديو ينتشر بشدة على مختلف مواقع التواصل يروي تجربة فعالة لرجل بريطاني مع خسارة الوزن بحيلة بسيطة.

حيلة فعالة لخسارة الوزن

أعلن رجل بريطاني الجنسية يُسمي “ketorecipes” عبر منصة تيك توك عن قيامة بحيلة خيالية أدت إلى فقدان وزنه بمعدل أربع كيلوجرام خلال أسبوع واحد، وذلك حيث أنه قام بتخصيص وجبة إفطار غنية بالبروتينات والدهون الصحية مما يجعله يشعر بالشبع لفترة طويلة، وذلك تبعًا لما نشرته الصحيفة البريطانية إكسبريس، ويجدر ذكر أن الفيديو الذي تم نشره حصد نسبة مشاهدة بلغت مائتي 283,000 إعجاب وألف وثمانمائة تعليق.

تحضير وصفة الإفطار البروتيني للتخسيس

لاقت الوصفة السحرية للتخسيس التي أعلن عنها الرجل البريطاني إقبالًا كبيرًا من قبل الأفراد فباتوا ينشرونها على نطاق واسع، وقد جاءت بعض تعليقات المتابعين تحمل الكلمات التالية “تناول البيض كوجبة إفطار يُشعرك بالشبع” و “البيض المقلي ذو مذاق جميل للغاية.

المكونات:

جبن قريش.

بيض.

½ حبة افوكادو.

كزبرة (طازجة).

بصل مفروم.

خيار.

طماطم.

فلفل حار.

طريقة التحضير: