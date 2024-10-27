انت الأن تتابع خبر بيكيه يكسر صمته ويهاجم شاكيرا بعد انفصالهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرج جيرارد بيكيه، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن صمته ليتحدث للمرة الأولى عن كواليس علاقته بالمغنية الكولومبية شاكيرا، بعد انفصالهما الذي وقع منذ عامين.

وكان بيكيه قد انفصل عن شاكيرا في صيف 2022، بعد علاقة استمرت لأكثر من 10 سنوات، ولهما طفلان. ورغم إعلان الطرفين عن انفصالهما بالتراضي، إلا أن شاكيرا وجهت انتقادات لاذعة لبيكيه في أغانيها.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN"، نفى بيكيه الاتهامات التي وجهتها له شاكيرا، والتي زعمت أنه انسحب من علاقتهما ووقع في حب كلارا شيا أثناء وجوده مع شاكيرا. وقال: "شاكيرا لا تقول الحقيقة بالطريقة التي كانت عليها. لكني لا أستطيع التحكم فيما تقوله أو تنشره وسائل الإعلام، لذلك أنا هادىء".

وأضاف: "أفضل شيء هو أنني في النهاية محاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي الذين يعرفونني حقًا، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال".

وتابع بيكيه: "أنا سعيد للغاية، أقضي وقتًا رائعًا وأشعر بالامتياز. أستمتع بالحياة التي عشتها، والقدرة على اللعب في برشلونة نادي حياتي لأكثر من 20 عامًا، والأطفال والأسرة الرائعة".

في المقابل، تعيش شاكيرا حاليًا في ميامي الأمريكية، حيث بدأت فصلًا جديدًا في حياتها بعد مغادرتها إسبانيا وتركها لتلك المرحلة الصعبة .