نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إيقاف ياسمين الخطيب واستدعائها للتحقيق بشأن حلقة هدير عبدالرازق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب، واستدعائها للتحقيق معها، بعد استضافة البلوجر هدير عبدالرازق.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن قراره جاء استنادًا على مخالفة الخطيب لميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.

كان المرصد الإعلامي التابع لنقابة الإعلاميين قد رصد خروقات مهنية في برنامج

( شاي بالياسمين) المذاع على قناة النهار، تقديم ياسمين الخطيب.

ولم تكن هذه هي السابقة الأولى لياسمين الخطيب؛ فقد تم إيقافها قبل ذلك لممارستها النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وشدد نقيب الإعلاميين، على الزملاء، ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، لتقديم رسالة إعلامية مهنية، وهادفة لرفع درجات الوعي لدى المواطنين.