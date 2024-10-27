وزير الاستثمار يضع حجر الأساس لمصنع أوتسوكا الجديد لتصنيع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:15 مساءً - محمد أحمد _ قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بوضع حجر الأساس لمصنع “أوتسوكا” الياباني بالعاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وأوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، وأحمد زغلول، مدير مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية.

وقال “الخطيب” إن المشروع يعكس الشراكة الاقتصادية المتواصلة بين مصر واليابان، ويمثل التزام مصر بتوفير مناخ استثماري متميز وجاذب للاستثمارات العالمية.

وأوضح أن شركة “أوتسوكا” تُعد من الشركات اليابانية الرائدة في مصر منذ عام 1977، حيث تعمل في مجالات تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية، ويبلغ حجم استثماراتها في مصر نحو مليار جنيه

وأشار الوزير إلى أن المصنع الجديد سيتخصص في إنتاج المغذيات الصحية، ويبدأ بإنتاج “Oranamin C”، مستهدفاً التصدير إلى أسواق إفريقيا والخليج العربي. وأوضح أن الحكومة المصرية وفرت دعماً كبيراً للمشروع، حيث مُنح “الرخصة الذهبية” وتيسرت كافة الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذه.

ولفت الخطيب، الي أن “أوتسوكا” هي واحدة من ثلاث شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية، مشيداً بدورها كنموذج يُحتذى به للشركات الأجنبية التي تسعى لدخول السوق المصري.

وذكر الوزير أن المصنع سيعزز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، مما يدعم دور مصر كجسر بين أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في مصر كمركز صناعي مبتكر يساهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا.

وتوقع، أن يسهم المشروع في جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية، مستفيداً من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، خاصة في ظل دعم الحكومة للبنية التحتية وتحسين التشريعات لتهيئة مناخ استثماري جاذب.