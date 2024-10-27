وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان حديقة الفيروز بالمقطم.. وتطوير مشتل مصر الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 01:32 مساءً - افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حديقة الفيروز بالمقطم المقامة على مساحة 7 آلاف م2 وجاهزة لاستقبال ما يقارب 500 مواطن يوميًا، ومزودة بدورات مياه، وبرجولات، ومقاعد، ومنافذ بيع أطعمة، كما يوجد بها منطقة أطفال مقامة على مساحة 300م2.

وعقب الافتتاح قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بجولة تفقدية داخل الحديقة للتعرف علي تجهيز الأحواض والأشكال التجميلية والمشايات والبرجولات وبعض الزراعات والشتلات والموجودة داخل الحديقة بالإضافة إلى منطقة ألعاب الأطفال والمقاعد الخشبية بطول الحديقة.

وعقب ذلك افتتحت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر أعمال تطوير مشتل نباتات مصر الجديدة بحي النزهة المقام على مساحة 3 فدان ويخدم أحياء المنطقة الشرقية، وبه 83 صنف ما بين أشجار، وشجيرات، ونباتات طبية، وعطرية، وعشبية، وصبارات، ونبات ظل ، وينتج حوالى 100 ألف شتلة سنويًا ويتم البيع فيه بأسعار مخفضة للمواطنين.

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعي الحكومة لزيادة المساحات الخضراء في إطار أولوياتها للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ علي البيئة وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء في جميع المحافظات ، وأشارت د.منال عوض إلي أن الوزارة تتابع مع باقي الوزارات المعنية تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث تساهم وزارة التنمية المحلية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/ 2029.

كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود محافظة القاهرة في توفير بيئة نظيفة وصحية وزيادة نصيب مواطني العاصمة من المساحات الخضراء، مشيدة بجهود المحافظة في انشاء الحدائق العامة لتكون متنفساً لسكان الأحياء السكنية بمختلف المستويات والطبقات الاجتماعية.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن افتتاح الحديقة والمشتل يأتى فى إطار الجهود الى تبذلها محافظة القاهرة لزيادة الرقعة الخضراء بها لتحسين جودة الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلي ان المحافظة لديها حوالي 27 مشتلا في عدد من الأحياء بالعاصمة ، وتسعي لإقامة 38 مشتلا في جميع أحياء المحافظة ليكون هناك مشتل بكل حي، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها.

جاء ذلك بحضور م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، وعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.