العالم اليوم - إيران توجه رسالة لمجلس الأمن وتتحدث عن حق الرد على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إيران توجه رسالة لمجلس الأمن وتتحدث عن حق الرد على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، إن إيران تحتفظ بالحق في الرد على "العدوان الإجرامي" الإسرائيلي.

وأوضحت أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإدانة الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وطالب عراقجي في الرسالة "بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم في إدانة هذا العدوان"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن وزارته.