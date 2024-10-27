نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان فتح باب الحجز لأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري بدءًا من اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 وحتى 26 ديسمبر المقبل، وذلك لأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية موزعة في 15 مدينة مختلفة.

ويهدف هذا الطرح إلى تلبية احتياجات مختلف الفئات بأسعار تنافسية تناسب الجميع.

تفاصيل الطرح

يشمل الطرح وحدات سكنية متنوعة في مشروعات سكن مصر، دار مصر، وجنة، بالإضافة إلى إسكان متميز.

ويضم هذا الطرح 6575 وحدة سكنية موزعة على 15 مدينة جديدة، تشمل:

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

المنصورة الجديدة

6 أكتوبر

أكتوبر الجديدة

حدائق أكتوبر

بدر

العبور

الشروق

العاشر من رمضان

السادات

المنيا الجديدة

غرب قنا الجديدة

ناصر "غرب أسيوط"

دمياط الجديدة

أماكن الوحدات المطروحة

توزعت الوحدات على المدن المختلفة كما يلي:

القاهرة الجديدة: 700 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 إلى 133 مترًا. مدينة الشروق: 35 وحدة سكنية بمساحات بين 130 إلى 160 مترًا. أكتوبر الجديدة: 300 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106 إلى 115 مترًا. غرب قنا: 246 وحدة سكنية بمساحات بين 118 إلى 160 مترًا. المنيا الجديدة: 34 وحدة سكنية بمساحات بين 106 إلى 115 مترًا. حدائق أكتوبر: 435 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 106 إلى 118 مترًا. مدينة ناصر - غرب أسيوط: 310 وحدة سكنية بمساحات بين 106 إلى 130 مترًا. دمياط الجديدة: 160 وحدة سكنية بمساحات بين 106 إلى 130 مترًا. العلمين الجديدة: 600 وحدة سكنية بمساحات بين 110 إلى 133 مترًا.

رابط الحجز:

أوضحت الوزارة أن تفاصيل حجز الوحدات السكنية متاحة عبر موقع "مسكن" التابع لوزارة الإسكان، حيث يمكن الاطلاع على كراسات الشروط وإتمام الحجز عبر الرابط التالي: www.reserve.newcities.gov.eg

أسعار الوحدات وطرق الحجز

تشمل هذه الوحدات أسعارًا تناسب مختلف الفئات، مع تقديم تسهيلات في الدفع والتسليم الفوري للوحدات.

ويهدف الطرح الجديد إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على مسكن مناسب بأسعار معقولة.