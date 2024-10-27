نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا مع توقعات بتقلبات قريبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أجواءً دافئة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة لتصبح باردة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر.

تفصلنا 96 ساعة فقط عن بداية التقلبات المناخية التي ستبدأ مع انتهاء شهر أكتوبر، حيث من المتوقع أن تستقبل البلاد أمطارًا وانخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

توقعات الأمطار

حسب خرائط الطقس، من المتوقع أن تحظى المدن الساحلية ومحافظات الدلتا بالنصيب الأكبر من الأمطار، بينما ستصل الأمطار إلى القاهرة بحلول منتصف الشهر المقبل.

تفاصيل حالة الطقس

تشير الأرصاد إلى أن الأجواء ستظل حارة نسبيًا خلال ساعات الذروة، بينما تصبح باردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

تنشط الرياح الشمالية الشرقية المعتدلة على فترات متقطعة، ما يستدعي ارتداء الملابس الخريفية المناسبة لهذه الأجواء.

تحذيرات الأرصاد

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وذلك من الساعة 6 صباحًا حتى 9 صباحًا.

تنصح الأرصاد قائدي السيارات بالحذر، والالتزام بالسرعات المحددة، وتشغيل الكشافات ومساحات السيارات لضمان سلامة الجميع.

حالة البحرين

البحر المتوسط: حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية.

حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية. البحر الأحمر: حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إليك درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن: