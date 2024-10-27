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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، بالأداء الثابت والمميز لزميله محمد صلاح، الذي يحافظ عليه منذ سنوات مع الفريق.

أرنولد يتغنى بمستوى صلاح مع ليفربول ويشيد بمساندته للجميع في الريدز

يلعب صلاح مع ليفربول منذ صيف 2017، ونجح خلال هذه الفترة في حصد عدة بطولات جماعية وجوائز فردية، مما جعله أحد أبرز اللاعبين في النادي.

وفي تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس"، قال أرنولد: "ثبات محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول حتى الآن مذهل، لم أرَ لاعبًا يحافظ على مستواه بهذا الثبات".

وأضاف: "أرى أداءه بشكل يومي، ويستحق أعلى تقدير على هذا الجهد، إذا كنت صريحًا".

وأردف قائلًا: "كل من في الفريق، سواء كانوا أصغر أو أكبر منه، ينظرون إليه كمثال يُحتذى به من حيث الالتزام؛ فهو يهتم بجسمه وبصحته بشكل استثنائي".

واختتم: "الطريقة التي يسجل بها الأهداف، ويصنع الفرص للآخرين، ويتفوق على لاعبي الخصوم، تظهر مدى استثنائية محمد صلاح. إنه لاعب مميز لا يُصدق".