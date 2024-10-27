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أحمد جودة - القاهرة - بعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلاة في محافظة الفيوم
إعادة تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يُعتبر من الخطوات التي تهدف إلى تحسين استغلال ضوء النهار وتقليل استهلاك الطاقة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة خلال فصل الشتاء.
تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم وبجميع المحافظات بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الشتوي بمصر.
مواقيت الصلاة بمحافظة الفيوم
- دوت الخليج4:48 صباحا
- الظهر 12:55 صباحا
- العصر 4:30 مساءًا
- المغرب 7:29 مساءًا
- العشاء 8:51 مساءًا
مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي حسب توقيت محافظة القاهرة
موعد أذان دوت الخليج في التوقيت الشتوي الساعة 4:41 فجرا.
- موعد أذان الظهر في التوقيت الشتوي الساعة 11:39 صباحا.
- موعد أذان العصر في التوقيت الشتوي الساعة 2:44 مساء.
- موعد أذان المغرب في التوقيت الشتوي الساعة 5:08مساء.
- موعد أذان العشاء في التوقيت الشتوي الساعة 6:26 مساء
مواقيت الصلاة بجميع المحافظات بعد تطبيق نظام التوقيت الشتوي
|المدينة
|دوت الخليج
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|4:45 صباحًا
|12:53 مساءًا
|4:29 مساءًا
|7:28 مساءًا
|8:51 مساءًا
|الإسكندرية
|4:47 صباحًا
|12:58 مساءًا
|4:36 مساءًا
|7:35 مساءًا
|8:59 مساءً
|المنصورة
|4:42 صباحًا
|12:52 مساءًا
|4:30 مساءًا
|7:29 مساءًا
|8:53 مساءًا
|سوهاج
|4:51 صباحًا
|12:51 مساءًا
|4:22 مساءًا
|7:22 مساءًا
|8:42 مساءًا
|مطروح
|4:57 صباحًا
|01:09 مساءًا
|4:47 مساءًا
|7:46 مساءًا
|9:11 مساءًا
|شرم الشيخ
|4:38 صباحًا
|12:41 مساءًا
|4:14 مساءًا
|7:13 مساءًا
|8:34 مساءًا
|العريش
|4:32 صباحًا
|12:43 مساءًا
|4:21 مساءًا
|7:20 مساءًا
|8:44 مساءًا
|العاشر من رمضان
|4:42 صباحًا
|12:51 مساءًا
|4:28 مساءًا
|7:27 مساءًا
|8:50 مساءًا
|الفيوم
|4:48 صباحًا
|12:55 مساءصا
|4:30 مساءًا
|7:29 مساءًا
|8:51 مساءًا