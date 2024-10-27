طارق العشري: حسام حسن ناجح مع منتخب مصر.. وقادر على التأهل للمونديال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق العشري نجم الكرة المصرية السابق، عن تجربة حسام حسن مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

طارق العشري: حسام حسن قادر على الوصول لكأس العالم 2026

وقال طارق العشري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن حسام حسن ناجح حتى الآن مع منتخب مصر وتأهل لكأس أمم إفريقيا، وأعتقد أن الأمور من أفضل لأفضل من حيث النتائج والتشكيل.

وأضاف طارق العشري: هناك دخول للاعبين مميزين من العناصر الصغيرة وهو أمر مهم للتواصل بين الأجيال، والأمور تسير بشكل جيد.

واختتم طارق العشري: حسام حسن قادر على التأهل لكأس العالم، خاصة وأن النتائج مميزة وكذلك حالة الثبات في الأداء.

