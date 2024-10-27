نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل مسرحية "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل مسرحية «إس إس هانم» للفنانة إسعاد يونس،ومواعيد عرضها بموسم الرياض وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر تركي آل الشيخ بوستر للمسرحية وكتب عليه: «مسرحية إس إس هانم من بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس ومجموعة من نجوم الفن على مسرح محمد العلي، يوم 7 نوفمبر إلى يوم 11 من نفس الشهر، على مسرح محمد العلي».

وجدير بالذكر أن مسرحية "إس إس هانم"، من بطولة الفنانة اسعاد يونس، والفنان حجاج عبدالعظيم،و كريم عفيفي، وميرنا جميل، وغيرهم من النجوم، و تدور أحداث مسرحية «إس إس هانم» في إطار اجتماعي كوميدي وتحمل رسالة هامة في نهايتها كالمعتاد من أعمال النجمة إسعاد يونس.

و يذكر أن جاءت أسعار تذاكر مسرحية إس إس هانم، بين الفئات السعرية التالية: (95 ريال سعودي، 120 ريال سعودي، 170 ريال سعودي، 300 ريال سعودي، 500 ريال سعودي، 800 ريال سعودي، 900 ريال سعودي).

اخر أعمال إسعاد يونس

وكان اخر اعمال الفنانة إسعاد يونس، هو مسلسل تيتا زوزو، عبر قناة dmc الفضائية، والذي بدأ عرضه في شهر سبتمبر الماضي، يضم عددا كبيرا من النجوم، هم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.