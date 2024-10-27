أرسنال ضد ليفربول.. محمد صلاح وساكا أساسيان فى تشكيل قمة الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - أعلن ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، وأرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإمارات بالعاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي للموسم الجارى 2024-2025.

تشكيل أرسنال ضد ليفربول

ديفيد رايا، بارتي، بن وايت، جابرييل، تيمبر، ديكلان رايس، ميرينو، تروسارد، بوكايو ساكا، كاى هافيرتز، ومارتينيلي.



تشكيل ليفربول ضد أرسنال

كيفين كيليهير، كوناتى، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، روبرتسون، جونز، جرافينبيرش، ماك أليستر، محمد صلاح، داروين نونيز، ولويس دياز.



أرسنال ضد ليفربول

يخوض ليفربول وأرسنال مباراة اليوم بعد فوز العملاقين الإنجليزيين غير المقنع في مباراتيهما في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، حيث تغلب المدفعجية على شاختار دونيتسك 1-0 ، وفاز الريدز على آر بي لايبزيج بنفس النتيجة.

يأمل محمد صلاح ورفاقه التفوق في مباراة أرسنال، لكونها تأتي أمام أحد أهم المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي مع ليفربول ومانشستر سيتي، حيث إن الفوز سيرفع رصيد الريدز إلى 24 نقطة من أول تسع مباريات ويحافظ على الصدارة.

ويمتلك ليفربول فى رصيده 21 نقطة، جمعها بعد خوض 8 مباريات حتى الآن، فاز في 7 منها وخسر واحدة، بينما يملك أرسنال 17 نقطة من الفوز 5 مواجهات والتعادل في اثنين وخسارة مباراة.

كان أرسنال تعرض لخسارة مفاجئة أمام بورنموث بهدفين من دون رد بالجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، ليتأخر بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي فاز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية أيضًا.​

مباراة ليفربول وأرسنال

ويرغب ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال، فى تحقيق الفوز أمام ليفربول الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرني سلوت الذي حل بدلا من الألماني يورجن كلوب قبل بداية الموسم الحالي.

ويواجه أرتيتا أزمة في ظل افتقاد مجموعة من أبرز لاعبيه، هم قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا الموقوف بعد طرده أمام بورنموث، ولاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد بسبب إصابة في الكاحل، كما هناك شكوك حيال مشاركة الجناح الدولي بوكايو ساكا بعد إصابة في العضلة الخلفية، إلى جانب غياب المدافعين الإيطالي ريكاردو كالافيوري والهولندي يوريين تيمبر.

بينما يفتقد ليفربول جهود حارسه البرازيلي أليسون بيكر بسبب إصابة ستبعده طويلا عن الملاعب، بالإضافة إلى غياب مهاجمه البرتغالي ديو جوتا بعد الإصابة في مباراة تشيلسي.

أرقام محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

من جانبه، يسعى صلاح لمواصلة كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى المساهمة رقم 232 خلال مسيرته مع فريق ليفربول، مع تسجيل هدف وصناعة آخر أمام تشيلسي، حيث أصبح سادس أكثر لاعب مساهمة للأهداف مع فريق واحد في البريميرليج، بعدما سجل 160 وصنع 70.

كما بات محمد صلاح تاسع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 162 هدفا بالتساوي مع جيرمين ديفو، ويأمل التسجيل أمام أرسنال اليوم، لمواصلة التقدم في القائمة التي يتصدرها الإنجليزي ألان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا.

ليفربول ضد أرسنال

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المُتخصص فى أسعار وأرقام وإحصائيات كرة القدم، فإن فريق أرسنال يتفوق من حيث القيمة التسويقية التي تبلغ 1.17 مليار يورو، ويعد النجم بوكايو ساكا الأغلى بـ 140 مليون، بينما القيمة التسويقية لفريق ليفربول تبلغ 931 مليون يورو، ويعد النجم لويس دياز الأغلي بـ80 مليون.

تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال

التقى العملاقان الإنجليزيان تاريخيا في 242 مباراة بكل المسابقات، تفوق خلالهم ليفربول في عدد الانتصارات برصيد 95 فوز مقابل 83 لآرسنال، بينما تعادل الفريقين فى 64 مواجهة.

كان أول لقاء جمع بين أرسنال وليفربول قبل 130 عاما تقريبا، خلال المباراة التي جمعتهما في الدرجة الثانية للدوري الإنجليزي عام 1893 ، وفاز فيه الريدز وقتها بنتيجة 5-0 .

وتفوق أرسنال على ليفربول خلال مباراتي الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، حيث فاز في المباراة التي جمعتهما داخل ملعب الإمارات بنتيجة 3-1، بينما تعادل الفريقين في ملعب أنفيلد 1-1.