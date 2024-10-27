نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبات حلوان تنظم ورشة عمل بعنوان "أدبيات التعبير وتقبل الآخر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والأستاذ الدكتور أمل أبوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتنسيق مع أ.د. صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت الندوة يوم الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ ندوة بعنوان "أدبيات التعبير وتقبل الآخر " وذلك بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان. وقد حاضرت فى الندوة السيدة الدكتورة صباح إسماعيل بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

وتناولت الندوة عدة محاور هامة منها جوانب الشخصية الخمسة ومفهوم الآخر وآداب التعامل مع الآخرين.

كما ناقشت الفرق بين الخلاف والإختلاف والفرق بين قبول وتقبل الآخر.

ثم تم التطرق إلى اسباب عدم تقبل الآخر وأسباب أختلاف الآراء والاتجاهات

وشهدت الندوة حضور الأستاذ الدكتور منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أمل أبوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ عماد سعيد أمين الكلية وعدد من الطلاب بالكلية الذين قاموا بعمل بعض الأنشطة الجماعيه في موضوع الندوة.

