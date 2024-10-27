نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024: برودة خريفية وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 من حالة الطقس على معظم أنحاء البلاد، حيث تميل الأجواء إلى البرودة خاصة خلال ساعات الصباح والمساء.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح الشمالية الشرقية المعتدلة، مما يزيد من الشعور بالبرودة، لذا شددت الهيئة على أهمية ارتداء الملابس الخريفية المناسبة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الشبورة المائية: أشارت خرائط الطقس إلى تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الأولى، تحديدًا من الساعة 6 وحتى 9 صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وقد نصحت الهيئة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة من قِبل الإدارة العامة للمرور، وتشغيل الكشافات ومساحات الزجاج للحفاظ على السلامة العامة.

نشاط الرياح: سُجل نشاط معتدل للرياح على فترات متقطعة، ما يسهم في جعل الأجواء أكثر برودة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: الحالة معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح تأتي من اتجاه شمالي غربي.

البحر الأحمر: الحالة معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي إلى جنوبي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إليك جدول يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المدن والمحافظات: