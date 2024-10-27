نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية المصري يدين التصعيد الإسرائيلي ويدعو إلى التهدئة في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مساء أمس مع وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على إيران.

خلال الاتصال، جدد عبدالعاطي إدانة مصر للإجراءات والسياسات الأحادية والاستفزازية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على ضرورة منع التصعيد والعمل على تحقيق التهدئة في المنطقة.

الدعوة إلى التهدئة وتجنب الحرب الإقليمية:

أكد عبدالعاطي أهمية اتخاذ خطوات فعلية لتجنب استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية قد تكون لها تداعيات وخيمة على شعوب الشرق الأوسط.

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة من جانب مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كامل وغير مشروط إلى القطاع، إضافة إلى الإفراج عن الرهائن والأسرى.

الجهود لوقف العدوان على لبنان

كما ناقش الاتصال الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

أكد وزير الخارجية المصري على المواقف المبدئية لمصر، بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، والتوصل إلى توافق بشأن انتخاب رئيس للبلاد دون أي إملاءات خارجية، في إطار احترام الملكية اللبنانية للقرار.

سياق أوسع

يأتي هذا الاتصال في إطار متابعة مصر للتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، ومواصلة دورها الدبلوماسي في دعم الاستقرار ومنع التصعيد في المنطقة.