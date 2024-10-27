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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يعمل على استراتيجية ثلاثية لدعم الدول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 11:12 صباحاً - قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يعمل على “استراتيجية ثلاثية” للتعامل مع الديون السيادية، وتهدف إلى تقديم الدعم للدول التي لم تصل بعد إلى مرحلة تتطلب إعادة هيكلة ديونها ولكنها تواجه تحديات سيولة كبيرة قد تتحول إلى مخاطر على سداد الديون في المستقبل.
وأوضحت أن هذه الإستراتيجية تشمل ثلاثة محاور هي تعزيز الإصلاحات الاقتصادية لزيادة النمو والإيرادات المحلية، توفير تمويل ميسر من المؤسسات المالية الدولية، وحشد تمويل خاص بتكلفة أقل.
وشددت جورجييفا في مؤتمر صحفي اليوم السبت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي على أهمية الانضباط وسرعة اتخاذ القرارات لمعالجة القضايا الاقتصادية العالمية التي تواجه الدول الأعضاء،لافتة إلى التوازن الذي حققه الاجتماع بين الثقة والحذر مما أفضى إلى عدة إنجازات مهمة.
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