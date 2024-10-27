انت الأن تتابع خبر عملية دهس قرب مقر الموساد والجرحى جنود إسرائيليون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدهس شاحنة المارة عند مفرق غليلوت قرب مقر "الموساد" شمال تل أبيب، مشيرة إلى إصابة عدة أشخاص معظمهم عسكريون.



وأفادت التقارير الأولية أن المستهدفين في عملية الدهس هم جنود، حيث وقعت الحادثة بالقرب من بوابة قاعدة عسكرية في غليلوت، فيما تم إطلاق النار على سائق الشاحنة.



وحتى الآن أصيب 50 جنديا، وقتل 6 جنود في حصيلة أولية، بحسب إعلام عبري.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الإنقاذ، المنطقة الوسطى: "إنه في أعقاب الحدث غير العادي عند تقاطع غليلوت".



وأضاف: "تقوم الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ حاليا بتقديم المساعدة الطبية لنحو 20 ضحية (في هذه المرحلة) في حالات مختلفة. ولا يزال البعض محاصرين تحت الشاحنة. سنقوم بتحديثك لاحقا".



من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: "قرب سينما سيتي جليلوت انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بعدة أشخاص قرب محطة للسفر بالمركبات العمومية".

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بحادث دهس لعدد كبير من الأشخاص بالقرب من محطة للحافلات شمال تل أبيب، في حين نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن شهود عيان قولهم، إن عددا كبيرا من المصابين في هم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك 40 جريحا، حالة 15 منهم خطرة، وإنه تم إطلاق النار على منفذ عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب، فيما أفادت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال أن عدداً من المصابين محاصرون تحت شاحنة وهم في حالة خطيرة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مصدر طبي أن 50 مصابا على الأقل تلقوا الإسعاف الأولي حتى اللحظة.