انت الأن تتابع خبر مقتل حاخام في معارك جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 عسكريين في المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في بلدات وقرى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن أحد القتلى حاخام.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل الحاخام آفي غولدبرغ، في المعارك مع "حزب الله" على الأراضي اللبنانية في الجنوب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا أن الجندي ملاخي يهودا هراري قتل أيضا في جنوب لبنان.

وفي بيان آخر للحزب أكد استهدافه ظهر أمس السبت قوّة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجّه، مؤكدا إيقاع عناصرها بين قتيل وجريح.