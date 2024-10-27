ملف.. مستثمرون: الساحل الشمالي يعاني غياب التنوع الفندقي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2024 02:13 مساءً - حمدي أحمد _ اتفق عدد من مستثمري القطاع السياحي والفندقي على أن غياب التنوع الفندقي يعد سمة أساسية يعاني منها الساحل الشمالي، مشيرين إلى أن المنطقة تحتاج إلى إعادة نظر في بعض جوانب التخطيط والتنظيم، إذ إن الشكل والوضع الحالي لا يؤهلها للعمل طوال العام كما تستهدف الدولة، على الرغم من أنها منطقة يمكنها العمل 9 أشهر في العام، وليس 100 يوم فقط حاليًا.

التوسع في الشقق الفندقية والفنادق ذات الدرجات المختلفة ضروري

وطالب المستثمرون بضرورة التوسع في إنشاء فنادق ذات تصنيف النجمتين والثلاث والأربع نجوم بجانب الخمس والسبع نجوم، خاصة مع انطلاق مشروع رأس الحكمة ومن قبله مشروع ساوث ميد التابع لمجموعة طلعت مصطفى، من أجل تلبية جميع احتياجات شرائح السياح والمصريين المختلفة، مع التوجه نحو الشقق الفندقية والشاليهات والاستوديوهات لأنها تستوعب أعداد أكبر من الغرف الفندقية وبتكلفة أقل من أسعار الإقامة في الفنادق.

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