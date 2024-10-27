القوات المسلحة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن

أحمد جودة - القاهرة - بعدد من محافظات الجمهورية

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة، عدد من اللجان التجنيدية إلى محافظات الإسماعيلية والشرقية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح، وذلك لتقديم التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

وخلال مراسم تسليمهم الشهادات ألقى اللواء محمـد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم جميع أوجه التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بجميع مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير جميع سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم.

كما تضمنت المراسم تقديم عددا من الفقرات الفنية لذوي الهمم، أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوي الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من جميع أوجه الرعاية والاهتمام باعتبارهم جزءا أصيلا من أبناء شعب مصر العظيم.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير جميع أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم وكبار السن، وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة للتيسير عليهم في أماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.